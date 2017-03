Marion Cotillard Masih Bungkam soal Kehamilan Anak Kedua

LOS ANGELES – Aktris asal Prancis, Marion Cotillard, baru saja menyambut kehadiran anak keduanya. Setelah sebelumnya mendapatkan anak laki-laki, kali ini Marion dan kekasihnya Guillaume Canet dikaruniai seorang anak perempuan seperti diberitakan People, Sabtu (18/3/2017).

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada detail lebih lanjut mengenai nama, berat, dan panjang dari anak perempuan Cotillard dan Canet ini. Pada bulan September tahun lalu, Cotillard mengumumkan kehamilannya melalui akun Instagram.

“Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengan pasangan hidupku, ayah dari anak laki-laki kami dan bayi yang sedang kami nantikan. Dia adalah cintaku, teman baikku, dan satu-satunya orang yang aku butuhkan,” tulisnya pada waktu itu.

Cotillard dan Canet sendiri saat ini tidak terikat hubungan pernikahan. Keduanya pertama kali bertemu dalam film Love Me If You Dare pada tahun 2007 silam sebelum akhirnya berpacaran pada tahun 2007.

Cotillard juga sempat santer diberitakan sebagai orang ketiga dalam pernikahan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Pasalnya, Cotillard merupakan lawan main Pitt dalam film Allied.