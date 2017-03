Keren, Jennifer Aniston Jadi Ratu Kecantikan

Jennifer Aniston (Foto: The Huffington Post))

LOS ANGELES - Jennifer Aniston ternyata menjadi ratu kontes kecantikan dalam film terbarunya berjudul Dumplin. Film bergenre komedi ini akan disutradarai oleh Anne Fletcher dari film Step Up dan The Proposal, dengan naskah yang ditulis oleh Kristin Hahn.

Dilansir Sindonews, Jennifer akan membintangi karakter Rosie, mantan ratu kontes kecantikan yang menjalani kontes lokal di Texas. Michael Costigan dari film Ghost in the Shell akan berperan sebagai produser di bawah naungan COTA Film bersama dengan Kristin.

Syuting film akan dimulai pada musim panas, di mana Dumplin merupakan film komedi musikal yang terinspirasi dari film Pitch Perfect dan Bring It On. Film ini diadaptasi dari novel karya Julie Murphy dengan judul yang sama.

Protagonis di film ini adalah anak Rosie, Willowdean. Dia adalah sosok remaja yang percaya diri, bertubuh besar, dan terobsesi dengan Dolly Parton.

Sempat merasa iri dengan ibunya, Willoedean kemudian memiliki perasaan bangga dan menghargai ibunya yang dapat membuat anaknya kagum dan dapat melihat dan mencintainya apa adanya.

Dilansir Aceshowbiz, Dumplin berasal dari Disney, namun menurut kabar, film tersebut akan mengambil jalurindie. CAA dan UTA Independent Film Group akan mewakili penjualan secara domestik, sedangkan IMR akan meluncurkan penjualan internasional.