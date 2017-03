Film Baru Matrix Dipastikan Bukan Reboot Atau Remake

The Matrix (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Penulis naskah skenario film baru Matrix, Zak Penn, menegaskan bahwa film teranyarnya itu dipastikan bukan sebuah film reboot atau remake. Film sci-fi legendaris ini akan diproduksi oleh rumah produksi Warner Bros.

Keanu Reeves berperan sebagai karakter utama bernama Neo dalam triloginya. The Matrix membuat sejarah dalam dunia perfilman setelah memperkenalkan spesial efek yang dan plot yang tak disangka-sangka pada tahun 1999, sebelum The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions secara beruntun dirilis.

“Yang bisa saya katakan saat ini adalah tidak ada yang dapat dan harus melakukan REBOOT terhadap Matrix. Orang-orang yang mengetahui Animatrix dan komik pasti mengerti,” tulisnya.

Dilansir NME, Sabtu (18/3/2017), Penn tak ingin publik terbawa dengan pemberitaan bahwa Matrix akan menjadi sebuah film reboot atau remake. Maka dari itu, ia melakukan klarifikasi di akun Twitternya.

“Tidak dapat memberikan komentar kecuali mengatakan bahwa kata reboot dan remake hanya berasal dari pemberitaan. Mari berhenti merespons berita yang tidak akurat,” tambahnya.

Selain itu Penn pun mengatakan jika dirinya adalah salah satu orang yang paling setuju apabila Keany Reeves kembali memerankan tokoh Neo. Sementara untuk penambahan karakter, ia dengan senang hati ingin memperluas dunia Matrix dan menambahkan cerita-cerita yang lebih menarik ke dalamnya.