FOTO: Gisel Bangga Gempi Sudah Lepas Empeng

JAKARTA – Gisella Anastasia antusias menikmati pertumbuhan anaknya yang tak dirasa berlangsung sangat cepat. Si kecil Gempi kini sudah terlihat dewasa di mata Gisel, setidaknya di usia Gempi yang kini mau dua tahun.

Baru-baru ini, Gempi baru saja belajar tiga hal baru yaitu duduk sendiri dalam pesawat terbang, berhasil lepas empeng, dan tengah belajar menggunakan toilet (potty training). Hal itu diceritakan Gisel melalui sebuah postingan di Instagram, diunggah Jumat (17/3/2017).

Namun di antara ketiganya, Gisel paling bangga melihat Gempi telah lepas empeng sepenuhnya. Bukan karena jadi tanda bahwa Gempi sudah besar, namun karena Gempi berhasil menahan hawa nafsu sendiri untuk tidak kembali menggunakan empeng. Meski emosinya masih naik turun, namun hal tersebut dapat ditoleransi Gisel.

“Sejak detik dia bilang empengnya dikasi ke tante suci, om awan, kakak alana, cia, dll, dia tau betull dia skrg ga punya empeng lagi, trus smpe skrg ga prnah merengek minta empeng ya lg.. walaupun 4 hari ini mmg jd lebih manja dan sdikit cranky krn pastiii bgt kecarian empengnya..,” tulis Gisel.

“Aaah.. cepet banget gedenya nak🤗 but really, mama gak sangka segampang itu.. sorry for underestimated u baby.. km hebat sekali.. mama bangga🤗🤗🤗,” tutup Gisel.