Ini Bagian Tubuh Melaney Ricardo yang Dikagumi Tyson Lynch

JAKARTA - Suami dari pembawa acara kocak Melaney Ricardo, yakni Tyson Lynch mengungkapkan sisi bagian tubuh wanita yang dinikahinya 6 tahun silam yang disukainya. Menurutnya, bagian kaki lah sangat menarik perhatian bule Australia tersebut.

Kaki Melaney itu menjadi sangat menarik karena pada bagian itu terdapat tato yang bertuliskan inisial namanya. Kendati demikian, secara keseluruhan bagi Tyson, istrinya tersebut sangat cantik.

"Di kakinya ditulis TJL karena itu adalah namaku. Secara keseluruhan dia cantik. Terus juga dia tato tanggal pernikahan kita," ungkap Tyson saat ditemui di Mal Neo Soho, Jakarta Barat, Jumat (17/3/2017).

Tak hanya terus menyebutkan bagian yang dirinya sukai, bapak dua anak itu juga mengungkapkan sisi buruk dari Melaney. Sifat pemarah wanita berdarah Batak itu lah yang menurut Tyson salah satu keburukkan yang dimiliki istrinya.

"Kadang-kadang marah, tapi its okay lah, she is very loving, tapi kadang beda budaya kan jadi harus comunicate. Kalau dia terlalu marah, saya mundur, mengalah. Mengalah lebih penting buat pernikahan dan hubungan," paparnya.