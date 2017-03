VIDEO: Duh, Gempi Ngambek Tak Mau Pulang dari Bali

JAKARTA – Pulang Liburan dari Bali, Gempita Nora Marten malah sedih. Kesedihannya tersebut membuatnya mengambek ketika pulang ke rumahnya di Jakarta.

“Mau ke rumah Gempi…ke rumah Om Aji,” ujar Gempi merajuk berkali-kali di sebuah video yang diunggah ibunya, Gisella Anastasia di Instagram, Jumat (17/3/2017).

Kmrn waktu pulang Gempi sad.. gak mau pulang k rmh andara, maunya rumah Gempi yg d bali.. which is not her house tp villa tmpt nginep.. tp dia lbh seneng disituu katanya hahahahaha.. A post shared by Gisella Anastasia (@gisel_la) on Mar 16, 2017 at 8:46pm PDT

Di video itu, Gempi sampai menangis sambil dipeluk sang ayah, Gading Marten.

Ketika menghabiskan waktu di Bali, keluarga Gempi menginap di sebuah vila yang membuat Gempi sangat betah, hingga dirinya tidak ingin pulang. Malah, Gempi menyebut villa itu sebagai rumahnya.

“Kmrn waktu pulang Gempi sad.. gak mau pulang k rmh andara, maunya rumah Gempi yg d bali.. which is not her house tp villa tmpt nginep.. tp dia lbh seneng disituu katanya hahahahaha..,” tulis Gisel dalam caption.

Meilhat video itu, netizen langsung saja menganggapnya sebuah kode keras untuk Gading. Banyak juga yang meminta Gading membelikan Gempi sebuah rumah di Pulau Dewata.

“Dd gempi betah tinggal di bali,smoga papa gading &mama gisel bnyk rejeki jdi bisa beli villa di bali tuk gempi ya gem.😍😍😘😘😘,” tulis seorang netizen.

“Gagal fokus sama kemeja papa dading @gadiiing yg kancingnya nganga gara2 perutnya endut 😀😁😂😅 @gisel_la,” tulis netizen lain.