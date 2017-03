FOTO: Makin Nyaman Pacaran, Selena Gomez Santai "Curi" Baju The Weeknd

The Weeknd dan Selena Gomez. (Foto: NYMag)

LOS ANGELES – Kedekatan yang diperlihatkan Selena Gomez dan The Weeknd kian telihat saat ia dengan sengaja mencuri baju The Weeknd. Mantan kekasih Justin Bieber itu pun menunjukkan aksinya lewat unggahan di media sosial.

Pelantun Hands To Myself ini terlihat mengenakan pakaian yang merupakan baju sang kekasih. Selena begitu nyaman mengenakan sweater The Weeknd yang begitu longgar saat dikenakannya.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 24, 2017 at 3:08pm PST

“Aku kenakan sweater bersama dengan dia (The Weeknd)," kata Selena seperti dikutip Sindonews dari Aceshowbiz, Jumat (17/3/2017).

Melihat hal tersebut, fans langsung bereaksi. Beberapa penggemar Selena begitu senang melihat tingkah laku Selena dan The Weeknd yang terus memperlihatkan hubungan yang romantis. Para fans mendoakan agar jalinan kasih yang terjalin diantara dua artis ini berjalan dengan lancar.

"Mereka sangat lucu, dia mencuri sweater dan dia selalu suka mengenakan pakaiannya," pungkas salah satu penggemar.