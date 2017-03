Foto Bareng Raisa dan Isyana, Segar Kayak Air Zamzam

JAKARTA - Akun Instagram penyanyi Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati mendadak heboh. Penyebabnya, unggahan foto mereka berdua.

"Head to our YouTube channel to find out what's going on," tulis Raisa di akun @raisa6690.

"Let's double it up! Head to our YouTube channel to find out more," kata Isyana pada akun @isyanasarasvati.

Tentu hal tersebut sangat memanjakan mata para netizen. Bagaimana tidak, dua penyanyi perempuan paling populer saat ini kini berada dalam satu foto. Apalagi Raisa dan Isyana punya paras yang sungguh cantik. Spontan foto tersebut menjadi bahan gombalan netizen.

"Adem bener ngelihatnya, kayak udara subuh," tulis @syaidinafery.

Head to our Youtube channel to find out what's going on πŸ˜‹ A post shared by @raisa6690 on Mar 16, 2017 at 8:24am PDT

"Ini kenapa ya bidadari pada nyasar ke bumi," ujar @greatseven.

"Seger bener kayak air zamzam," kata @paklek.kolas.

"Bukti keajaiban dunia di Indonesia," puji @ariofebrianto.

"Totally dibuat mimisan sama foto ini," ujar @fikridys.

Raisa dan Isyana diketahui tengah berkolaborasi untuk sebuah video pendek yang diunggah ke Youtube. Video tersebut bercerita tentang mimpi, cinta, dan perjalanan karier bermusik. Proyek ini melakukan pengambilan gambar di Swedia.