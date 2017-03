FOTO: Selfie, Netizen Berharap Raisa dan Isyana Berduet

JAKARTA - Kedua penyanyi ini kini menjadi fenomenal bagi para kaum adam. Raisa dan Isyana pun tertangkap di Instagram milik mereka sedang berselfie bersama.

Isyana memposting potret kebersamaannya dengan Raisa, Kamis 16 Maret 2017 di akun instagram miliknya begitu pun dengan Raisa yang memposting pose selfienya.

Kompak menggunakan sweater yang sama dengan warna yang sama, sehingga mereka berdua terlihat mirip. Tatapan penuh ekspresi dari keduanya membuat mereka begitu cantik. Sementara itu, Isyana mengajak para netizen yang ingin melihat keseruan mereka di Youtube.

"Let's double it up! Head to our Youtube channel to find out more!πŸ€—," tulis Isyana.

Namun ada yang menarik dari netizen perihal postingan mereka. Para netizen yang melihat keakraban mereka, berharap agar mereka dapat berduet.

Para netizen membayangkan dua dara cantik ini bisa berduet dan bagaimana jadinya jika mereka berduet.

Raisa dan Isyana sama-sama memiliki suara yang indah, disamping itu Isyana juga lihai dalam bermain alat musik piano. Namun apakah dengan selfie mereka berdua akan menandakan ada projek untuk berduet?

"@isyanasarasvati anjiiiiiir ni dua cwek ktemu, siap" bntar lagi duet ni, nyanyi lagu judul.nya "Mantan terindah tetap dalam jiwa" :v," tulis netizen.

"Meleleeeeh liatnya @isyanasarasvati @raisa6690 . Kapan nih satu panggung hehe. Mukanya udah ga diragukan lagi cantiknya tapi kalau berdua duet mungkin lebih #iwaw lagi haha," tulis netizen.