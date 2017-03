FOTO: Selama Hamil, Putri Titian Sempat Curiga Suami Dekati Wanita Lain

Mau deket-deket lahiran gini bawaannya galau,antara senang sebentar lagi ketemu si anak bayi tapi juga bakalan sedih udahan deh jadi "ibu hamil" nya. Selama kurang lebih 9 bulan ini banyak cerita baru di hidup gue,awal tau kalo hamil itu di bulan juli taun lalu. Itu pun juga yg beli testpack nya si yuyun soalnya doi curiga sama gue yg mulai "bipolar". Emang sih gue telat dapet waktu itu,tapi gue masih bodo amatan soalnya emg dari dulu punya siklus dapet yg ga teratur. setelah baca gimana caranya pake itu testpack,akhirnya gue coba. Hasilnya? Hmm sejujurnya.. gue cuma diem doang merhatiin itu garis ada 2 dan ga ada haru biru nya yang katanya sih biasanya ibu-ibu pasti langsung menangis bahagia (apa krn efek gue masih ngantuk ya,soalnya nge cek nya pagi-pagi pas bangun tidur) Setelah itu gue ngasih tau si yuyun,dan ternyataaaa.... sama aja sodara sodara !!!!!! Yuyun cuma diem bolak balikkin itu testpack dan bilang "ini artinya apaan be? Positif nih?" Dan gue cuma nyaut "iya kayaknya deh" Kemana kah rasa haru biru nya ketika lo tau dapet anak itu yaaa tuhan ?!!! HAHSUDAHLAH! Awal-awal bulan gue dan yuyun masih biasa-biasa aja,sampe akhirnya gue ga cuma bipolar tapi tiba-tiba jadi suka mabok (bukan minumminumsob). Gue jadi suka muntah. cium bau orang masak gue nya muntah,naik mobil gue nya muntah,abis sikat gigi guenya muntah. Ah ini part ga enak buat gue dan yuyun. Yuyun jadi serba salah,liat gue sakit gitu dia jadi bingung. Dia ga tega liat gue yang sakit-sakit. guenya yg ringkihhan kek kembang tahu juga ternyata nambah jadi drama. nonton film nemo gue nangis,malem-malem mau tidur gue nangis,yuyun pulang kerja malem dikit gue nya nangis sambil mikir yang engga-engga sama yuyun (maaf ya sayangku) "fix gue jadi janda nih" "Duh,si kampret pasti di godaain cewe nih" "Doi pasti mampir ke domain nih dugem" Duh Drama deh pokoknya! Duh cape ceritanya,nanti gue lanjutin lagi ya cerita nya di foto selanjutnya. #Preggoproblems #Expecting #Babyisontheway #JunandTianPlus1

