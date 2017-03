Move On dari Nicki Minaj, Meek Mill Ingin Pacari Kylie Jenner

LOS ANGELES – Meek Mill rupanya telah move on dari kekasihnya terdahulu Nicki Minaj. Rumor beredar bahwa saat ini Meek sedang mengejar Kylie Jenner, yang dikabarkan baru putus dari Tyga.

Dilansir Aceshowbiz, Jumat (17/3/2017), pelantun All Eyes on You ini mulai melakukan pendekatan terhadap bintang Keeping Up with the Kardashians dari media sosial. Mendengar kabar adik Kendall Jenner itu putus dari Tyga, Meek pun langsung mengikuti akun Kylie serta memberikan like pada hampir semua postingan Kylie di Instagram.

Beberapa pekan lalu, Kylie memang dikabarkan memutuskan lagi hubungannya dengan Tyga. Kali ini alasannya adalah karena Tyga tidak bertanggungjawab atas keuangannya. Sebuah sumber mengatakan bahwa Kylie merasa Tyga mulai memanfaatkannya secara finansial. Seiring tumbuh sebagai seorang pebisnis muda, Kylie pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya.

Namun, Kylie dan Tyga sudah terkenal sebagai pasangan yang sering putus-nyambung. Meski dikabarkan telah putus, beberapa hari lalu keduanya tertangkap kamera tengah menghabiskan waktu bersama di sebuah bisokop di kawasan Los Angeles.