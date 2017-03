Jessica Mila Ajak Masyarakat Lebih Peduli Lingkungan

Kehidupan makhluk hidup sangat bergantung pada iklim bumi. Kita semua pasti sudah mengetahui dan merasakan efek dari perubahan iklim yg sedang terjadi, mulai dari meningkatnya suhu bumi, curah hujan, banjir, bencana alam, dsb. Kalian pasti tidak mau hal ini menjadi semakin parah kan? Yuk sama2 kita melakukan aksi nyata untuk membuat bumi kita menjadi lebih baik. Hanya dengan hal kecil yang kita lakukan bs membawa perubahan besar, seperti membawa kantong belanja sendiri, membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum, hemat dlm memakai tissue dan kertas, matikan lampu kalau tidak diperlukan, dll. Hari ini saya membuat reuseable bag dari kaos bekas dlm mendukung gerakan #SejutaAksi :) #iniAksiku , mana aksimu?

A post shared by Jessica Mila Agnesia (@jscmila) on Mar 16, 2017 at 7:21am PDT