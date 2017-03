Horton Hears A Who! Jawara Box Office Amerika

- Film komedi animasi tentang petualangan gajah, Horton Hears A Who! berhasil menduduki posisi puncak box office Amerika. Film itu mengantongi Rp421 miliar pada minggu pertama rilis.Tokoh Horton yang diisi suara Jim Carrey itu terhitung baru seminggu dirilis dan ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika. Prestasi Horton Hears A Who! ini berhasil mengalahkan jawara minggu lalu, 10.000 BC yang hanya meraup Rp153 miliar.Posisi ketiga diduduki Never Back Down dengan Rp80 miliar. Berikut ini urutan lima besar box office Amerika, seperti dikutip Contactmusic, Senin (17/3/2008).1. Horton Hears A Who!2. 10.000 BC3. Never Back Down4. College Road Trip5. Vantage Point.