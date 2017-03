Cerita Chris Hemsworth yang Dikira Dipecat Marvel

LOS ANGELES - Film Captain America: Civil War memunculkan hampir semua tokoh The Avengers, bahkan dalam film ini menjadi ajang perkenalan Spider-Man baru versi Tom Holland. Tapi, di film itu ada satu karakter utama The Avengers yang tidak muncul, yaitu Thor.



Thor sudah muncul di MCU sejak 2011 dengan Chris Hemsworth sebagai bintangnya. Aktor itu juga membintangi dua film solo Thor. Tapi, suami Elsa Pataky ini menjadi deg-degan setelah karakternya itu tidak dilibatkan di Captain America: Civil War.



Padahal, di film yang dirilis pada 2016 itu, hampir semua tokoh The Avengers, termasuk Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson) dan Hawkeye (Jeremy Renner). Tapi, tidak dengan Thor. Inilah yang kemudian membuat Chris agak cemas.



“Saya seperti bertanya-tanya sendiri, ‘Apa? Apa kita dipecat?’. Tapi, Marvel segera melegakan kami. ‘Tidak, kalian sudah punya petualangan sendiri dan untuk itu, kalian tidak bisa muncul di sini.’ Jadi, ternyata itu sempurna karena kita mendapatakn hal yang sangat berbeda yang tidak bisa kita lakukan sebaliknya,” papar Chris kepada Entertainment Weekly.



Ketidakhadiran Thor di Captain America: Civil War muncul ketika superhero itu terlibat di petualangannya sendiri di Thor: Ragnarok yang akan tayang November mendatang. Film ini akan menampilkan Chris sebagai putra mahkota tampan kerajaan Asgard, bersama adik sekaligus musuh bebuyutannya, Loki, yang diperankan Tom Hiddleston. Chris juga bakal muncul di Avengers: Infinity War yang tayang pada 2018.



Dalam cuplikan set pertama, bos Marvel Kevin Feige telah mengonfirmasi bahwa Avengers akan bergabung dengan tim Guardians of the Galaxy dan Spider-Man dalam film itu. Sudah disebutkan bahwa Avengers tidak akan bersiap menghadapi Thanos setelah peristiwa Captain America: Civil War.



Film Avengers: Infinity War dan Avengers 4 yang belum diberi judul disutradarai Joe dan Anthony Russo yang sebelumnya menukangi Captain America: The Winter Soldier dan Captain America: Civil War. Avenger: Infinity War dan Avengers 4 syuting secara berurutan di Atlanta. Syuting ini jelas sangat besar karena mereka membawa hampir semua karakter Marvel ke dua film ini.



Selain Chris, Avengers: Infinity War turut dibintangi Robert Downey Jr., Tom Holland, Chris Pratt, Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Zoe Saldana, Karen Gillan dan Dave Bautista. Aktor Games of Thrones, Peter Dinklage, juga ikut membintangi film ini dan diperkirakan memerankan MODOK. Sedangkan, Benedict Cumberbatch bakal muncul sebagai Doctor Strange.