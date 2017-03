Si Imut Lee Won Geun Bakal Main dalam Mystery Queen

SEOUL – Aktor Lee Won Geun akan membintangi drama terbaru KBS, Mystery Queen bersama dengan Kwon Sang Woo dan Choi Kang Hee.

Mystery Queen adalah sebuah drama misteri yang akan tayang pada April mendatang.

Lee Won Geun akan berperan sebagai seorang kepala kantor polisi tampan yang dikenal dengan nama Inspektur Hong.

" Saya sangat terhormat dan senang bisa bekerja dengan senior yang saya idolakan," kata Lee Won Geun, seperti dilansir laman Soompi.

Sementara itu, Lee Won Geun membuat debutnya melalui drama The Moon That Embraces the Sun.

Dia juga telah membintangi beberapa drama setelah itu, seperti Ghost, Hyde Jekyll, Me,Sassy Go Go dan The Good Wife