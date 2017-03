Tanpa Wacshowski Bersaudara, Film The Matrix Siap Dibuat Ulang

The Matrix. (Foto: Insquistr)

LOS ANGELES – Bagi para Anda yang rindu dengan The Matrix, pihak studio Warner Bros berencana me-reboot film fiksi tersebut dalam waktu dekat. Sayangnya sutradara sebelumnya yakni Wacshowski bersaudara tidak akan menukangi produksi film ini.

Dilansir Sindonews dari The Hollywood Reporter, Jumat (17/3/2017), Warner Bros saat ini sedang berada dalam tahap dini pengembangan reboot The Matrix. Naskah film ini kemungkinan disusun Zak Penn yang pernah menulis skenario The Incredible Hulk. Tapi, masih banyak yang harus dilakukan sebelum proyek ini siap diluncurkan.

The Matrix original dan sekuelnya, The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions, ditulis dan disutradarai Wachowski bersaudara, tapi kedua orang itu dikabarkan tidak akan terlibat lagi dalam proyek terbaru. Sementara, aktor asli Matrix, Keanu Reeves, kurang dari sebulan yang lalu menuturkan, dirinya terbuka untuk kembali membintangi film ini, hanya kalau Wachowski bersaudara menjadi sutradara film ini.

“Mereka harus menulis dan menyutradarainya. Dan, kemudian kita akan melihat apa ceritanya, tapi, yah, saya tidak tahu, itu akan jadi aneh, tapi mengapa tidak?” kata Keanu.

Jika Keanu tak kembali sebagai aktor utama, maka film ini disebut sudah menemukan penggantinya. Ia adalah Michael B Jordan, yang akan memerankan peran dengan kapasitas mirip seperti karakter Neo.

Sementara itu, Dikutip Aceshowbiz, The Matrix yang dirilis pada 1999 disebut sebagai salah satu film paling asli dalam sejarah sinematik. Film ini mengangkat tentang masa depan dystopian dimana manusia tidak sadar bahwa mereka hidup dalam realitas simulasi yang dibuat mesin hidup.

Programmer komputer bernama Neo (Keanu) pelan-pelan mempelajari kebenaran itu dan memulai pemberontakan terhadap mesin tersebut.

The Matrix yang juga dibintangi Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss dan Hugo Weaving, menjadi film berating R atau dewasa terlaris di Amerika Utara pada 1999, dengan meraup 463,5 juta Dolar AS di seluruh dunia. Film ini juga meraih 4 Oscar termasuk untuk Editing Terbaik, Penata Suara Terbaik, Editing Efek Suara Terbaik dan Efek Visual Terbaik.

Sekuel The Matrix, Reloaded dan Revolutions, sama-sama dirilis apda 2003. Meskipun sekuelnya ini tidak mendapatkan banyak pujian seperti kisah aslinya, kesepakatan Keanu dengan trilogi ini membuatnya menjadi salah satu aktor terkaya di Hollywood.