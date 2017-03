Biar Fresh, Jennifer Aniston Siap Tampil di Film Komedi Remaja

LOS ANGELES – Jennifer Aniston siap kembali tampil di film layar lebar. Setelah tahun lalu hanya bermain di dua film, Horrible Bosses 2 dan Office Christmas Party, kali ini istri dari Justin Theroux tersebut akan bermain dalam sebuah film komedi remaja berjudul Dumplin.

Dilaporkan Variety, Jumat (17/3/2017), Dumplin akan memusatkan cerita pada seorang remaja dengan kepercayaan diri tinggi – dinamai Dumplin oleh ibunya yang merupakan mantan ratu kecantikan (Aniston) – yang mengambil pekerjaan di sebuah warung makanan cepat saji. Dia kemudian bertemu dengan mantan atlet yang dia sukai. Namun ia mulai meragukan dirinya sendiri ketika sang pria juga ternyata menyukai dirinya.

Ia pun berniat untuk merebut kembali kepercayaan dirinya dengan mengikuti kontes kecantikan dan mendapatkan apresiasi dari ibunya.

Skenario film ini ditulis oleh Kristin Hanh yang mengadaptasi dari sebuah buku novel karangan Michael Costigan. Sementara di kursi sutradara, nama Anne Fletcher sudah dipilih untuk menukangi film ini. Ia adalah salah satu sutradara spesialis film komedi dewasa yang telah terbukti dengan film-film seperti Hot Pursuit, The Guilt Trip, The Proposal, dan 27 Dresses.

Meskipun demikian, belum ada detail lebih lanjut mengenai proses produksi sampai jadwal tayang dari film Dumplin ini.