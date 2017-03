Jadwal Tayang Diundur, Aquaman Isi Slot Kosong Peninggalan Avatar 2

LOS ANGELES – Rasa penasaran terhadap superhero terbaru asal DC Comics, Aquaman, tampaknya harus kembali ditahan. Warner Bros memastikan bahwa jadwal perilisan Aquaman dimundurkan dua bulan dari tanggal 5 Oktober 2018 menjadi tanggal 2 Desember 2018.

Aquaman mengisi slot kosong yang tadinya diisi oleh film dari James Cameron. Kemungkinan besar, jadwal kosong tersebut berkaitan dengan kabar penundaan perilisan Avatar 2 yang pada pekan lalu dikonfirmasi oleh Cameron.

Dikutip dari Hollywood Reporter, Jumat (17/3/2017), Jason Mamoa akan berperan sebagai Aquaman dalam film besutan sutradara James Wan ini. Ia akan beradu akting dengan Amber Heard yang berperan sebagai Mera, wanita yang dicintai oleh Aquaman.

Setelah Wonder Woman diperkenalkan oleh DC pada film Batman vs Superman: Dawn of Justice pada awal tahun lalu, Aquaman mendapat kesempatan untuk berkenalan pada film Justice League yang akan dirilis pada November tahun ini.

Berkaca pada kegagalan Batman vs Superman: Dawn of Justice, Warner Bros berharap perilisan di tanggal 2 Desember, yang merupakan pertengahan masa liburan akhir tahun, akan memberikan dampak lebih terhadap filmnya.