Kunto Aji Bangga PMR Parodikan Lagunya

JAKARTA - Penyanyi mana yang tidak bangga karyanya mendapatkan apresiasi. Termasuk Kunto Aji yang bangga karyanya diparodikan oleh grup musik senior PMR.

Judul lagunya bahkan diubah menjadi To Long To Be Alone . Penyanyi kelahiran Yogyakarta, 4 Januari 1987 ini mengatakan, tak banyak pikir panjang ketika mengetahui bahwa lagu karyanya terpilih untuk single terbaru PMR Band. Terlebih lagi, dirinya sudah mengenal dan mengetahui perjalanan grup tersebut saat masih duduk di bangku SMA.

“Pas pertama kali dikasih drafnya, itu gue langsung pecah banget saat dengarnya. Gue pasti senang dan nggak bisa menolak karena memang seru,” ungkap Kunto Aji saat jumpa pers peluncuran single To Long To Be Alone di Noname Bar, Lebak Bulus, Jakarta Selatan dikutip Koran Sindo.

Pemilik nama lengkap Kunto Aji Wibisono ini juga tidak merasa keberatan apalagi sebal saat mengetahui lirik lagunya diubah. Dia sudah tahu bahwa PMR Band memang acap mengubah lirik lagu apa pun menjadi sesuatu yang jenaka. Bahkan, keluarganya pun senang dan tertawa saat pertama kali mendengar lirik lagu tersebut.

“Itu cuma ganti perspektifnya saja. Menurut gue, lagu ini bukan hanya bisa lintas genre, tapi generasi juga. Oleh karena itu, gue nggak kha - watir (lagu ini bisa membuat kecewa para peng - gemarnya),” kata penyanyi berambut kriwil ini. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kelima ini pun mengaku bisa mengambil pelajaran dari sosok vokalis PMR Jhonny Iskandar.

Baginya, semangat sang senior dalam berkarya pada masa pasang surut industri musik patut diacungi jempol. “Om Jhonny sampai sekarang masih punya semangat untuk berkarya, masih seperti Om Jhonny yang saya tahu. Mengobarkan semangat walaupun industri musik kayak bagaimana arusnya.

Bidang seni apa pun dia bisa,” kata Kunto. Penyanyi yang terlibat produksi film layar lebar lewat berjudul Senggol Bacok ini, juga kagum dengan sosok pria 56 tahun itu. “Kekuatan Om Jhonny pada karakternya. Beliau bisa menciptakan sesuatu yang lucu dari kalimat yang keluar, tapi ada isinya,” ujarnya.