Melly Goeslaw Siap Temukan Bibit Penyanyi di The Next Boy/Girl Band

JAKARTA - Ajang The Next Boy/Girl Band versi Indonesia mendapatkan apresiasi yang bagus dari penyanyi kondang, Melly Goeslaw. Pelantun tembang Ada Apa Dengan Cinta itu menilai kompetisi grup pertama di Tanah Air itu menjadi wadah yang tepat bagi muda mudi yang menyukai dunia tarik suara.

"Aku melihatnya ini positif. Karena ajang ini bisa menjadi lahan bagi orang-orang yang ingin menekuni tarik suara di musik ini lebih serius. Ini ajang yang baik," katanya kepada Okezone, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).

Lewat ajang ini Melly berharap dapat menemukan penyanyi berbakat dengan karakter vokal yang kuat. Ia ingin para kontestan itu memiliki kriteria suara yang out of the box.

"Kalau aku sebenernya pingin banget yang out of the box yang enggak pernah ada sebelumnya di Indonesia. Mudah-mudahan dapat di sini. Pokoknya yang beda dengan penyanyi yang kita miliki sekarang," jelasnya.

Melly sendiri diketahui bakal menjadi salah satu juri pada ajang The Next Boy/Girl Band yang tayang perdana pada 4 Mei 2017 di GlobalTV. Selain Melly ada juga Armand Maulana, Widi B3, Denada, Nino RAN, dan Gamal GAC.

Sementara itu, The Next Boy/Girl Band merupakan ajang pencarian bakat yang mencari penyanyi terbaik untuk dimasukkan ke dalam sebuah kelompok boy dan girl band Tanah Air. Bukan berkiblat pada Korea Selatan, ajang ini justru mengadaptasi boy & girl band ala western.