FOTO: Sandra Dewi Puji Pemeran Utama Beauty and the Beast

JAKARTA – Sandra Dewi dapat lebih dari sekedar mimpinya saja. Bagaimana tidak, fans berat Disney itu berhasil jadi salah satu orang yang menonton film Beauty and the Beast di Tanah Air. Dirinya pun masih belum move on dari tampan dan cantiknya para pemeran film.

“Dari semalam sampe sekarang masih kebayang bayang cantiknya Emma Watson as Belle, gantengnya Dan Steven as Beast, & kerennya Luke Evans as Gaston 😍,” tulis Sandra di Instagram, Kamis (16/3/2017).

Sekedar diketahui, Sandra adalah seorang fans berat Disney yang sampai mengadopsi tema tersebut dalam acara pernikahannya dengan Harvey Moeis yang diadakan beberapa waktu silam.

Hal ini pun diutarakannya kembali selepas menonton film tersebut, mengaku hafal seluruh lagu Disney dan dialog-dialog di setiap filmnya.

A post shared by Sandra Dewi (@sandradewi88) on Mar 15, 2017 at 11:42pm PDT

Namun, rupanya Sandra tidak dikecewakan dengan film tersebut. Sandra mengaku kemiripan film dengan cerita asli Beauty and the Beast sangat banyak dan melebihi film Cinderella yang telah ditayangkan terlebih dahulu.

“kalau Cinderella antara kartun dan live actionnya kemiripannya 80 %.. Beauty & The Beast kemiripan kartun & live actionnya 90% 😍,” ungkap Sandra.

Tidak heran, Sandra mengaku senang dapat menonton film tersebut, yang rencananya akan tayang di layar lebar mulai 17 Maret 2017.

“Thank you Disney.. ❤ u so much. Untuk generasi 90an waktu kecil dapat kartunnya, dewasa sekarang dapat live actionnya.. Lucky us 🥀 #beautyandthebeast,” tutup Sandra.