Kencan Romantis Hyung Sik dan Park Bo Young di Strong Woman Do Bong Soon

SEOUL – Penonton setia Strong Woman Do Bong Soon akan menikmati momen-momen romantis antara Bong Soon (Park Bo Young) dan Ahn Min Hyuk (Hyung Sik) di episode ini. Bos dan pengawal ini akan kencan romantis di episode mendatang.

Seperti terlihat dari foto-foto yang dirilis oleh JTBC pada Kamis (16/3/2017), Bong Soon dan Min Hyuk akan jalan-jalan ke taman bermain di episode akhir pekan ini. Ceritanya, Bong Soon mengajak sang bos ke taman bermain untuk menghibur Min Hyuk yang tengah banyak masalah.

Dari satu foto terlihat Bong Soon menyeret Min Hyuk yang tampak enggan datang ke taman bermain. Sementara di foto lain keduanya terlihat naik satu wahana dimana Bong Soon tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, sementara tetap cemberut.

Satu adegan romantis lain yang juga tersaji di episode mendatang adalah saat mereka makan es krim di taman bermain. Bong Soon terlihat mengarahkan es krimnya ke arah Min Hyuk agar bisa mencicipinya.

“Do Bong Soon dan Ahn Min Hyuk mulai ltihan untuk membantu Do Bong Soon menggunakan kekuatannya dengan lebih baik, yang mana hal itu membuat kedua karakter jadi selangkah lebih dekat. Penonton juga akan bisa melihat kecemburuan Guk Du pada kedekatan keduanya,” ungkap sumber dilansir Soompi.

Strong Woman Do Bong Soon merupakan drama komedi romantis semi thriller yang tayang setiap Jumat dan Sabtu. Sejak awal penayangannya awal bulan ini, drama JTBC itu langsung berhasil mendapat rating tinggi.