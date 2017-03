FOTO: Cantiknya Chelsea Islan Bergaya Belle Bikin Meleleh

JAKARTA – Kecantikan Chelsea Islan semakin terpancar ketika dirinya menjadi perwakilan untuk film Beauty and the Beast. Mengenakan kostum berwarna kuning ala Belle, penampilan Chelsea justru semakin kuat dan membuat fans berdecak kagum.

Momen itu diabadikan dalam foto unggahan Chelsea di Instagram, Kamis (16/3/2017). Selain dengan kostum Belle itu, dirinya juga memegang sekuntum bunga.

Chelsea sendiri merasa terhormat dapat menjadi tokoh Belle dan mewakili rumah pemilik tokoh Belle yaitu Disney. Dirinya mengungkap menjadi Belle seperti mimpi jadi nyata.

“Beauty and The Beast Movie Premiere. Thank you for giving me this opportunity @disney.idn. Its a dream come true moment becoming Belle for Disney Indonesia. #BeautyAndTheBeast #BeautyWithin #DisneyIndonesia #BeOurGuestID 💛🌹,” tulis Chelsea dalam caption.

Penampilan Chelsea itu mendapat pujian dari berbagai fans, seperti terlihat dalam kolom komentar foto itu. Banyak netizen yang menuliskan emoticon yang menggambarkan rasa kagum. Sementara itu, tidak sedikit juga yang memuji melalui tulisan.

“Cantik sekali 😍,” tulis salah seorang netizen.

“Aduhhh ga kuat ka ngeliatnya @chelseaislan 😥😥,” tulis netizen lain.

Di video lain yang menyertainya, Chelsea juga mengucap selamat untuk Hari Perempuan Internasional yang baru-baru ini dirayakan.