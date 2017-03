Kecelakaan Parah, Jim Tavare Aktor Film Harry Potter Kritis

LOS ANGELES - Salah satu pemeran dalam film Harry Potter, Jim Tavare mengalami musibah yang cukup berat. Ia mengalami tabrakan fatal dan diberitakan dalam kondisi kritis.

Jim Tavare sendiri merupakan pemeran Tom Inkeeper di film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Cedera yang dialaminya memang parah, patah tulang di 5 titik, cedera leher, dan paru-paru dalam keadaan rusak.

Laura, istri Jim Tavare, mengatakan, saat ini aktor berkebangsaan Inggris itu terus menjalani perawatan intensif.

“Saat ini dia masih membutuhkan transfusi darah. Percayalah ini bukan sama sekali adegan film, dia benar-benar membutuhkan doa dari teman-teman,” tulis Laura lewat akun Instagram resmi milik Jim Tavare dilansir Sindonews.