FOTO: Wow, Bimo Cium Andrea Dian Bikin Netizen Baper

JAKARTA - Kemesraan para selebriti kerap menjadi topik yang hangat diperbincangkan bagi para netizen. Hal ini diperlihatkan oleh pasangan selebriti Ganindra Bimo (Bimo) dengan Andrea Dian. Momen kemesraannya diposting melalui instagram milik Andrea Dian.

Bimo tampak mencium kening dari Andrea Dian, momen itu pun diambil pada pagi hari saat matahari tepat berada ditengah-tengah mereka.

Dian pun menuliskan bahwa dia (Andrea) tidak bisa menjanjikan sebuah kehidupan yang mudah atau tidak membuat suaminya kecewa, dan juga Andrea tidak bisa menjanjikan bahwa ia akan menjadi istri yang sempurna, tapi ia(Andrea) akan selalu mencintai Bimo sampai kapan pun.

A post shared by AndreaDian (@andreadianbimo) on Mar 15, 2017 at 8:15pm PDT

"I can't promise you an easy life, or that I will not disappoint you. I can't promise that i will be the perfect wife. But I can promise you that I will choose to love you everyday.. ?? good morning ??," tulis Andrea.

Kata-kata tersebut ternyata menyentuh hati para netizen. Netizen pun dibuat iri olehnya.

"Ya tuhan romantis bgt???????? @andreadianbimo," tulis netizen.

"Bikin bapppeeer parah kak @andreadianbimo @ganindrabimo," tulis netizen.