FOTO: Inul Sanjung Tinggi Sosok Titiek Puspa

Tahun 2005 masa sulit yg aku alami sejak aku datang ke jkt dgn byk cerita sedih'dicekal'smua job batal'smua memandang sblh mata'ketika itu baru beli rumah pondok indah dgn mencicil😔bgtu pontang panting utk bs bayar tiap bulannya,sampai pd suatu saat krn bingung uang menipis pergilah aku ke eyang titiek puspa lalu beliau memberiku job 50 kota hingga aku bisa cicil rumahku pondok indah hingga bbrp bln kedepan'subhanallah😇alhamdulillah😇aku hanya berdoa tiap hari semoga eyang sehat pjg umur ya Allah😇yg sdh byk menolongku saat itu😇 Sampai ide membuka usaha karaokepun juga dr eyang titik puspa😍beliau berkata "nul kowe nek bener wis gak ono sing nge'job buka usaha gak usah mulih kampung biar aku gak jemput kamu lagi utk balik ke jkt'kamu lihat aku nul.. aku juga sama nasibnya dulu sm kamu tapi aku berjuang😭 Gak salah klo aku ikuti jejak beliau skrg ... ketika membangun imej karaoke sbg hiburan utk keluarga'byk sekali cobaannya tp aku lalui smua dgn ikhlas dan niat serta nekat meskipun aku buta dlm berbisnis tp aku yakin optimis berhasil meski awal2 utk exspansi berkembangnya cabang sangat berat bagiku krn kurg modal !! Pinjem uang bank semua tdk di ACC 😭😭hingga BCA gempol pasuruan memberiku kesempatan dgn jaminan sertifikat rumah mewahku 😇dan sampe saat ini alhamdulillah msh dipercaya' tengkiu BCA 🙏🏻😘dgn modal cukup aku bs memperbanyak outlet dan akhirnya aku byk berteman dlm berpartner yg membantuku makin memperluas cabang inul vizta diseluruh indonesia😇 Klo org mau berbisnis artinya dia berani rugi'😉hidup ini perjuangan dan tantangan.. tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras😊 Apa yg ku alami di dunia perkaraokean sdh cukup membuatku kenyang akan urusan hukum dll tp aku belajar terjun lapangan sdri ditemani org2 yg berkompeten dlm bidangnya... dan itu yg membuat aku mengerti.😊 Semua usaha pasti ada resiko tp dgn bgtu kita bisa belajar bahwa di dunia ini keberuntungan dikejar dan dicari meski sulit'tapi hrs yakin bahwa semua akan berbuah manis😘 INUL Vizta itu ide dr pak kumis adam'😍dan team 😘👌 Hingga akhirnya byk followers karaoke keluarga membuka cabang dgn embel2 nama si artis' pdhl dulu byk sekali cibiran di7kan buatku😊 Waktu yg berbicara😇

