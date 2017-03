Wow, Angelina Jolie Jadi Dosen Tamu Program S2 di London

LONDON – Setelah lama tak muncul dalam sebuah acara resmi, mantan istri Brad Pitt itu tiba-tiba hadir menjadi dosen tamu di London School of Economics di Centre for Women, Peace and Security, pada Rabu 15 Maret 2017.

Aktris peraih Oscar tersebut memberi sesi kuliah untuk pertama kalinya sebagai dosen tamu. Jolie telah dijadwalkan untuk mulai mengajar program master pada musim gugur ini. Camilla Yahaya, seorang mahasiswi di sekolah bergengsi itu mengatakan apa yang dilakukan Jolie benar-benar membuatnya kagum.

“Itu benar-benar menakjubkan untuk memiliki dia di kampus. Kedatangannya telah diantisipasi, tetapi kami mulai berpikir karena situasi pribadi dia mungkin mengurungkan niatnya untuk mengajar di sini. Semua orang mencarinya,” kata Camilla, seperti dikutip Sindonews dari E! Online, Kamis (16/3/2017).

“Salah satu teman saya telah memasuki kelas perkuliahannya. Dia (Jolie) tampak malu-malu namun antusias. Dia mengajar kelas yang benar-benar kecil. Ada sekitar lima kelas dan satu kuliah dalam seminggu,” tambahnya.

Sebelumnya, Jolie mengaku merasa sedikit gugup untuk barbagi ilmu dengan mahasiswa. “Saya harap saya melakukannya dengan baik. Hal ini sangat penting bagi saya,” katanya sebelum memasuki kelas dan mulai mengajar.

Dilansir E! Online, mengajar di kampus bukanlah satu-satunya agenda yang dilakukan Jolie. Aktris cantik ini akan menjalani tur pribadi ke Istana Buckingham bersama anak sulungnya, Maddox. Sayangnya, menurut kabar yang beredar, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang berada di sana selama tur tersebut.