Cerita Ellie Goulding Berjuang Melawan Beratnya Rasa Cemas Berlebih

LOS ANGELES – Di balik kariernya cemerlangnya di dunia musik internasional, Ellie Goulding ternyata harus berjuang melawan kecemasan berlebihan yang sering dialami olehnya. Semuanya bermula saat dirinya menjadi seorang musisi ternama berkat lagu Lights di tahun 2010.

“Kehidupan baruku sebagai seorang bintang pop tidaklah seglamor seperti apa yang dipikirkan oleh teman-temanku di rumah. Diam-diam, aku benar-benar terganggu secara fisik maupun emosional,” ungkap Ellie seperti dilansir Etonline, Kamis (16/3/2017).

Rasa kekhawatirannya semakin membuncah. Ellie Goulding mencapai titik di mana ia merasa khawatir dirinya adalah penyanyi yang baik seperti yang orang lain pikirkan.

Perasaan yang menghantui itu selalu muncul kala dirinya akan tampil di sebuah acara televisi, terutama saat ia harus naik ke atas panggung Grammy tahun lalu. Untungnya, pelantun hits Love Me Like You Do ini menemukan cara untuk menenangkan diri sebelum tampil di atas panggung saat itu.

“Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa ini adalah titik persis di mana aku seharusnya berada dan jika orang lain percaya kepadaku, aku juga harus mulai percaya kepada diriku sendiri,” katanya.

Sekarang, Ellie sudah menjadi bintang sesungguhnya. Ia akhirnya menyadari bahwa perasaan gugup menjelang tampil di hadapan orang banyak tak hanya dirasakan oleh dirinya saja. Rasa percaya dirinya pun sekarang menjadi lebih tinggi setelah mengalami krisis kepercayaan diri itu.

“Dan sekarang aku lebih percaya diri, kepercayaan diri itu tumbuh baik saat aku sedang berolahraga, bernyanyi di atas panggung, atau hanya saat sedang sendirian di rumah,” pungkasnya.