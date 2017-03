Chelsea Islan Bermimpi Bisa Seperti Emma Watson, Kenapa Ya?

JAKARTA - Chelsea Islan baru-baru ini ditunjuk sebagai duta Disney Indonesia untuk penayangan film Beauty and the Beast. Posisi tersebut membuatnya bahagia karena memang mengidolakan sosok aktris Emma Watson yang memerankan tokoh Belle di film Beauty and the Beast.

"Kebetulan aku suka banget sama Emma Watson. inspirasi aku banget," ujar Chelsea saat dijumpai dalam gala premier Beauty and the Beast di Lippo Puri Mall, Jakarta Barat.

Sebagian mimpinya sudah terwujud ketika menjadi duta Beauty and the Beast. Tak pernah sebelumnya ia membayangkan bisa menjadi perwakilan Disney untuk Beauty and the Beast.

"Jadi emang dari semua aktris muda di Hollywood aku paling suka Emma Watson jadi ini sebuah mimpi jadi kenyataan juga, mewakili Disney dari Indonesia tapi di filmnya Emma Watson," tambahnya.

Terkait dengan karakter Emma yang bermain film musikal membuat Chelsea juga tak ragu untuk melakukan hal serupa seperti idolanya. Ia pun akan mengambil tantangan berakting sambil bernyanyi dengan dasar keinginan untuk menjadi seperti Emma Watson.

"Kalau misalnya ada tawaran film musikal sih aku mau banget dan itu tantangan baru sih. Menurut aku bernyanyi tantangan sih. Karena kalau misalnya ditawarin bermain film musikal adalah seuatu tantangan baru. Karena aku suka banget dan dari film Beauty and the Beast ini aku mikir 'coba yah suatu saat nanti bermain seperti Emma Watson'," lengkapnya.