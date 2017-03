Sutradara Pastikan Guardians of the Galaxy 3 Akan Diproduksi

LOS ANGELES – Guardians of the Galaxy Vol 2 belum juga dirilis, tapi Marvel Cinematic Universe sudah menyiapkan sekuel berikutnya. Ya, Guardians of the Galaxy 3 dipastikan akan diproduksi menyusul film kedua.

Kepastian akan adanya Guardians of the Galaxy 3 diungkap oleh sutradara James Gunn. Sutradara sekaligus penulis skenario Guardians of the Galaxy vol. 2 itu mengungkap jika film ketiga sudah masuk dalam rencana perusahaan.

“Akan ada Guardians 3, itu sudah jelas,” kata Gunn seperti dilansir Comic Book, Kamis (16/3/2017).

Walau memastikan Guardians of the Galaxy 3 akan diproduksi, namun Gunn tak tahu apakah dirinya akan terlibat. Jika pun ia menjadi tim produksi, ia tak tahu apa perannya nanti di film ketiga tersebut.

“Aku harus mencari tahu aku ingin dimana, apa yang aku ingin lakukan tiga tahun ke depan. Kalian tahu, aku akan membuat film besar lain, apakah itu Guardians atau lainnya? Aku akan memikirkannya selama beberapa minggu ke depan,” lanjut Gunn.

Guardians of the Galaxy Vol 2 sendiri baru akan diputar di bioskop Mei 2017 nanti. Di film ini, untuk pertama kalinya fans akan melihat ayah dari Star Lord. Sementara itu, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel masih akan memeriahkan film superhero ini.