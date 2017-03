Peter Pan Hadir di Indonesia dalam Bentuk Teater

JAKARTA - Siapa yang tak kenal Peter Pan? Kisah dari dari novelis JM Barrie telah menjadi legenda dan cerita yang seru bagi anak-anak.

Film yang mengangkat cerita Peter Pan telah hadir dalam berbagai versi oleh Disney. Kisah anak kecil yang hidupnya penuh keajaiban menjadi idola anak-anak di seluruh dunia.

Kini kisah Peter Pan hadir di Indonesia. Kali ini, cerita Peter Pan hadir dalam bentuk teater bertajuk Peter Pan on Ice.

Peter Pan on Ice bercerita tentang seorang David. David remaja yang hobi bermain ice skating meninggal dunia. Meninggal ketika sedang menikmati hobinya, keluarga pun sedih tak berujung. Oleh sebab itu, keluarga menganggap David selalu ada dengan sosok yang tak pernah dewasa seperti karakter Peter Pan.

"Cerita mengenai Peter Pan sejak lama telah menjadi konsumsi publik Indonesia yang populer melalui media buku bacaan ataupun film layar lebar dengan cerita yang kerap kali dimodifikasi. Maka dari itu, kami berniat membawa kisah Peter Pan versi asli yang dituangkan dalam sebuah pertunjukan akrobatik di atas es, yang nantinya dapat memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penonton yang menyaksikannya. Apalagi, ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,” jelas Dheraj Kishore Kumar selaku promotor dalam rilis yang diterima Okezone.

The Russian Ice Stars adalah pemeran dari Peter Pan on Ice. Mereka telah sering menghadirkan cerita serupa seperti The Phantom of the Opera on Ice, Carmen on Ice, The Sleeping Beauty and Cinderella, Barnum on Ice, Nutcracker on Ice, hingga Cirque de Glace.

Peter Pan on Ice hadir di Indonesia pada 24-26 Maret 2017 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara.