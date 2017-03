Rooney Mara Hengkang, Siapa Penggantinya di Sekuel Girl With The Dragon Tattoo?

The Girl With The Dragon Tattoo (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Nama Scarlett Johansson dan Natalie Portman digadang-gadang menjadi calon pengganti Rooney Mara di sekuel Girl With The Dragon Tattoo. Baik Mara maupun Daniel Craig, pemeran utama di film sebelumnya, dipastikan tidak akan tampil dalam judul The Girl in the Spider’s Web.

Scarlett menjadi kandidat paling kuat untuk memerankan sosok Lisbeth Salander. Pasalnya, pada tahun 2009 ia juga sempat ditawari peran tersebut sebelum akhirnya Rooney Mara yang terpilih.

The Girl in the Spider’s Web menjadi semakin menarik karena akan disutradarai oleh Fede Alvarez, yang lebih dikenal dengan karya-karyanya seperti Evil Dead dan Don’t Breathe.

“Saya sangat senang dan bersyukur karena mendapat kesempatan ini. Sony sudah seperti keluarga bagi saya dan saya tidak bisa memikirkan proyek yang lebih mendebarkan untuk merayakan relasi kami,” kata Alvarez seperti dilansir NME, Kamis (16/3/2017).

Alvarez pun sangat tertantang untuk membawa kembali karakter Lisbeth Salander ke layar lebar. Kini, dengan mengantongi sebuah naskah yang bagus, ia hanya tinggal mencari sosok yang pas untuk berperan sebagai Lisbeth.

“Lisbeth Salander adalah sebuah karakter yang semua sutradara impikan untuk di bawa ke kehidupan nyata. Kami memiliki naskah skenario yang hebat dan sekarang sampailah di bagian paling menyenangkan – mencari Lisbeth kami,” tutupnya.