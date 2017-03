Yeay, Produksi Sekuel Fantastic Beasts Dimulai Tahun Ini

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Fantastic Beasts and Where To Find Them menjadi satu franchise baru andalan rumah produksi Warner Bros. Setelah sukses meraup keuntungan besar di film pertamanya, kisah dari negeri sihir Harry Potter ini akan segera dibuat kembali.

Dilansir Comicbook, Kamis (16/3/2017), Fantastic Beasts and Where To Find Them 2 rencananya akan dirlis di tahun 2018, akan tetapi proses produksinya akan dimulai dari bulan Agustus tahun ini. Menurut beberapa sumber, set yang akan ditampilkan kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya yang menampilkan kota New York. Paris dan Inggris telah ditetapkan sebagai lokasi syuting di film selanjutnya.

Di film kali ini, kehadiran sosok Grindelwald kabarnya akan terasa semakin besar dari sebelumnya. Selain itu ada juga cerita awal dari sosok Dumbledore muda meski hingga saat ini pemeran Dumbledore muda masih belum diumumkan.

Fantastic Beast and Where To Find Them merupakan sebuah film petualangan baru dari dunia sihir yang diciptakan oleh J.K. Rowling. Eddie Redmayne sukses mencuri perhatian dengan kemampuan aktingnya sebagai Newt Scamander, magizoologist yang menciptakan buku di dunia Harry Potter. David Yates, sutradara di balik Fantastic Beasts pertama dan empat film Harry Potter terakhir, akan kembali mengarahkan akting para pemain.