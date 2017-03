Terbongkar, Cara Kahitna Jaga Eksistensi 31 Tahun

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Kahitna dengan sederet hits romantis yang diciptakan. Memasuki usia 31 tahun, mereka tak henti untuk menghibur para penggemar dari panggung ke panggung baik di Ibu Kota dan luar kota.

"Kita tahun ini Insya Allah akan berusia 31 tahun. Kita berkarya terus Alhamdulillah tawaran membuat konser itu masuk terus dari Jakarta dan luar. Sampai akhirnya Kahitna harus memilih dan memilah mana yang harus dijalani," kata Hedi Yunus saat dijumpai di kawasan Jl. Gunawarman, Jakarta Selatan pada Kamis (16/3/2017)

Tak hanya lewat karya, eksistensi Kahitna juga terbentuk lewat orang-orang sekitar termasuk para Soulmate (sebutan fans). Hal itu membuktikan diri sebagai salah satu band lawas yang bisa bertahan hingga saat ini.

"31 tahun ini kami dilingkari oleh orang-orang yang sangat mencintai kami sehingga Kahitna bisa tumbuh sampai sekarang dan konser Kahitnya juga enggak ada habis-habisnya semua terus secara tidak diduga bisa dikatakan sedikit dari banyak band yang bertahan di tahun 90an eksistensi di radio (dan) TV," jelas Yovie Widyanto.

Di usia kepala tiga, grup vokal pelantun Takkan Terganti ini resmi meluncurkan sebuah DVD karakoke bertajuk 'The Best of Kahitna' sebagai bukti menjaga eksistensi di industri musik.

"Seperti yang hari ini kita lakukan, kita merilis DVD karaoke 'The Best of Kahitna' ada 12 lagu diambil dari album-album Kahitna yang dijadikan karaoke. Ini salah satu trik untuk menjadikan karaoke supaya menjaga eksistensi," tambah Hedi.

Ke duabelas lagu yang terdapat pada album The Best of Kahitna terdiri dari lagu-lagu hits mereka di era 90-2000an.

Diantaranya yaitu 'Aku, Dirimu, Dirinya', 'Mantan Terindah', 'Setahun Kemarin', 'Soulnate', 'Rahasia Cintaku #Baper', 'Tak Kan Terganti', 'Cinta Sendiri', 'Andai Dia Tahu', 'Tak Sebebas Merpati', 'Cinta Sudah Lewat', 'Enggak Ngerti', dan 'Menantimu'.