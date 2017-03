FOTO: Jadi Fans Garis Keras, Franda Koleksi Semua Barang Westlife

JAKARTA – Franda rupanya masih ingin bernostalgia selepas bertemu Shane Filan di konsernya yang diadakan baru-baru ini. Dirinya bercerita mengenai kehidupan masa SMP ketika dirinya masih menjadi fans garis keras Westlife.

“Here's the story : I was a HUGEEE fan of Westlife back when I was in junior high,” tulis Franda di foto yang diunggahnya di Instagram, Rabu 15 Maret 2017.

Beberapa hal pun diungkap Franda, seperti pengalamannya bolos sekolah dua hari tanpa menginap di Jakarta untuk menghadiri konser Westlife yang pernah digelar di masa lalu.

Namun, Franda juga punya cerita lain. Layaknya fans berat di era 90-an, rasanya kurang jika tidak mengoleksi barang-barang kecil tentang musisi favorit mereka. Franda mengaku juga mengoleksi barang-barang tentang Westlife.

A post shared by Franda (@frandaaa87) on Mar 15, 2017 at 5:12am PDT

“Ngefansss paraahh banget sampe ngumpulin segala printilan ttg Westlife, mulai dari CD, kaset, pin up, poster, foto2 mereka, dan semuaa majalah yg ada artikel ttg mereka,” ungkap Franda. Franda bahkan yakin jika barang-barang koleksinya itu masih ada di rumahnya di daerah Batu, Malang.

Sementara itu, Franda merasa senang dirinya dapat bertemu dan bahkan dipeluk Shane selepas konser tersebut, meski Shane bukan yang paling disukainya. Namun, jika Franda masih siswi SMP, dirinya yakin akan pingsan jika bisa berfoto bersama dan dipeluk seperti di kesempatan yang baru-baru ini didapatnya itu.

“Walaupun yg paling disuka Nicky sebenernya, tp Shane yg kedua. Hahaha.. Ah! Kalo pas SMP dulu bisa foto and dipeluk gini sih udah nangis kejer trus pingsan kayanya sih 😝,” tutup Franda.