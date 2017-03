Wow, The Beatles Kalahkan Metallica Jadi Band Favorit

JAKARTA - Setiap orang pasti memiliki selera masing-masing dalam menikmati musik, termasuk band idola. Rupanya Koran Sindo melakukan polling terhadap band favorit dan hasilnya sungguh penuh kejutan.

The Beatles yang merupakan band dari Liverpool dan digawangi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr memang sudah tidak ada lagi. Namun kepopulerannya hingga kini belum redup.

Dari penelitian yang menggunakan pertanyaan langsung via telepon dari 25 Januari hingga 9 Februari 2017 menempatkan Metallica ada di peringkat kelima.

Berikut ini hasil lengkap 10 band legendaris luar negeri terfavorit:

1.The Beatles

Grup band asal Inggris ini digawangi empat personel, yaitu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringgo Star. Genre musik yang diusung grup band ini adalah rock and roll. Band ini memulai kariernya di Liverpool selama tiga tahun dari awal band ini terbentuk. Mereka memiliki lebih dari satu album yang menduduki nomor 1 di tangga lagu Britania Raya dan bertengger paling lama dibanding pemusik manapun.

2.Queen

Band legendaris asal London, Inggris ini dibentuk pada 1970 oleh kwartet Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon. Band ini mengusung genre rock. Beberapa lagunya yang sangat terkenal adalah We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, dan We Will Rock You.

3.Scorpions

Band cadas asal Jerman ini dibentuk sekitar 1965 dan diawaki lima personel. Pada 1971 Scorpions merekam album pertamanya Taken by Force, dan mampu terjual 100 juta album di seluruh dunia dan mengadakan 5.000 kali konser di lebih dari 80 negara. Klaus Meine dkk dikabarkan akan membubarkan diri setelah melaksanakan konser perpisahan nantinya.

4.Guns N Roses

Kelompok heavy metal asal negeri Paman Sam ini terbentuk pada 1984. Beberapa kali mengalami bongkar pasang personel karena perbedaan pendapat, band ini tetap mendapat ruang di hati para penggemarnya. Pelantun tembang Sweet Child O’ Mine dan November Rain ini pernah ditahbiskan menjadi band rock terbesar di dunia pada 1991-1992 saat double album mereka Use Your Illusion meledak di pasaran.

5.Metallica

Band asal Amerika Serikat ini awalnya bernama The Young of Metal Attack. Namun beberapa bulan kemudian mengusung nama Metallica. Lars Ulrich dkk termasuk band metal paling berpengaruh dan sukses secara komersial dalam catatan sejarah. Metallica telah mencetak hampir selusin album multi-platinum. Album Black adalah album terlaris sepanjang era sejarah dengan terjual hampir 16 juta kopi di AS dan 30 juta kopi di dunia. Album terakhirnya, Death Magnetic pernah menempati urutan pertama di Billboard top 200 Album Chart.

6.The Rolling Stone

Band dengan logo lidah menjulur berwarna merah ini dibentuk pada 1963 di London dan masih bertahan hingga sekarang. Pada awal kemunculannya, band ini terdiri dari lima orang personel namun kini tinggal empat karena skandal yang menimpa salah satu anggotanya. Meski sempat tersandung kasus hukum namun band yang dimotori Mick Jagger ini tak ditinggalkan penggemarnya. Band ini meraih penghargaan NME Awards 2013 di London, Inggris.

7.Nirvana

Nirvana memiliki banyak penggemar dari seluruh dunia, termasuk Indonesia terutama komunitas musik grunge. Nirvana mulai membetot perhatian pecinta musik sejak merilis album berjudul Nevermind dengan single andalannya Smells Like Teen Spirit. Dari single itu, Kurt Cobain dan kolega menyabet trofi The Best Alternative/Rock Band dan sempat menduduki tangga lagu pertama di Billboard AS.

8.Van Halen

Nama grup band beranggotakan empat orang personel ini diambil dari nama gitaris Eddie Van Halen dan drummer Alex Van Halen. Band yang pertama kali melambung di pertengahan 1970-an ini memiliki ciri khas lengkingan gitar Eddie. Beberapa lagu yang kental dengan cabikan gitar dan melodinya adalah Human Being dan Judgement Day. Van Halen termasuk salah satu band rock yang memiliki dua album dengan penjualan lebih dari 10 juta kopi di AS.

9.Fire House

Band bergenre heavy metal, rock, atau hard rock ini terkenal di awal era 1990-an. Diawaki empat personel, band ini mampu menyihir para pencinta musik rock di eranya. Salah satu penghargaan bergengsi yang diterima pemilik lagu I Live My Life For You, dan Love of a Life Time ini antara lain Best New Hard Rock/Heavy Metal Band di ajang American Music Award 1991.

10. Bon Jovi

Bon Jovi adalah kelompok musik rock dari New Jersey, AS. Band ini telah menjual lebih dari 40 juta kopi album di AS dan lebih dari 120 juta keping album di seluruh dunia. Album Always sukses berada di puncak Billboard Hot 100 selama 6 bulan. Terjual 3 juta kopi di seluruh dunia menjadi penjualan album Bon Jovi tertinggi. Berdiri sejak 1983, band ini beranggotakan empat orang dengan sang vokalis Jon Bon Jovi sebagai pentolan utama band.