Shane Filan Tutup Pesta Ulang Tahun Liliana Tanoesoedibjo dengan Meriah

JAKARTA - Shane Filan menutup pesta ulang tahun Liliana Tanoesoedibjo dengan meriah. Mengawali penampilannya dengan lagu Happy Birthday untuk sang pemilik acara, pria asal Irlandia langsung menghentak panggung.

Sambutan meriah datang dari para tamu undangan saat Shane Filan mulai menyanyikan beberapa lagu karya Westlife seperti Uptown Girl, My Love dan I'm Never Gonna Say Goodbye. Lewat lagu tersebut, pria 37 tahun seolah ingin mengajak para tamu yang datang untuk bernostalgia dengan masa jayanya kala masih tergabung dalam grup Westlife.

Tak hanya menyanyikan lagu, Shane Filan juga memberi kesempatan bagi para tamu yang ingin mengabadikan foto bersama. Ia juga sempat berinteraksi dengan para tamu yang sudah memadati area sekitar panggung.

"Terima kasih, semuanya," ucap Shane di penghujung aksinya.

Seperti diketahui, Liliana Tanoesoedibjo mengadakan pesta perayaan ulang tahun yang ke-50 pada Rabu (15/3/2017). Berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, acara juga turut dimeriahkan oleh deretan musisi Tanah Air serta pemutaran film pendek yang berisi tentang perjalanan kisah cinta Liliana dan Hary Tanoesoedibjo.