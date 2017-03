Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia Muram Putrinya Raih 1 Juta Pengikut Instagram

JAKARTA - Meski belum paham dalam penggunaan akun Instagram, Nastusha Olivia Alinskie telah meraih banyak pengikut di akun miliknya. Putri dari pasangan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia tersebut telah dibuatkan akun sejak kelahirannya pada November 2016 lalu.

Pada 14 Maret 2017, akun miliknya mengumumkan bahwa ia telah meraih 1 juta pengikut dan tak lupa menulis kabar bahagianya dengan sebuah ungkapan syukur dan terima kasih.

"Yeay! 1,000,00 Followers! Thank you all and love y'all!! Stay happy always!" bunyi tulisan dari akun @nastusha.olivia.alinskie.

A post shared by Nastusha Olivia Alinskie (@nastusha.olivia.alinskie) on Mar 14, 2017 at 1:20am PDT

Senyum ceria terlukis di bibir bayi mungil Nastusha, tapi tidak dengan kedua orang tuanya. Glenn dan Chelsea tampak muram di balik keceriaan sang buah hati tanpa senyuman sedikitpun.

Namun, Glenn memberikan penjelasan lewat akun Instagram pribadinya soal kemuraman yang ia dan istri lakukan. Rupanya, mereka telah melakukan perjanjian untuk tidak tersenyum dalam potret tersebut tapi Nastusha malah melakukannya dengan ekspresi bahagia.

"Aaa Nastusha mah. Kan janjiannya ga senyum," tulis Glenn dengan menggunakan foto yang sama.

Sementara itu, akun Instagram Nastusha Olivia Alinskie yang kini memiliki 1 juta pengikut telah mengunggah 179 baik foto dan video aktivitasnya bersama kedua orang tua dan kelucuannya sehari-hari. Tak sendiri, tentunya akun ini dikendalikan oleh Glenn dan Chelsea, seperti yang tertulis dalam keterangan profilnya.