FOTO: Kembali ke Korea, Leeteuk 'Super Junior' Terlihat Buru-buru

SEOUL – Leeteuk hanya menetap dua hari di Indonesia. Setelah menghadiri konferensi kerja sama ekonomi Indonesia-Korea, pada Selasa 14 Maret 2017, Leeteuk yang datang bersama CEO SM Entertainment Lee Sooman, langsung buru-buru kembali ke Korea Selatan.

Tak ada foto-foto yang memperlihat Leeteuk meninggalkan Indonesia lewat bandara Soekarno Hatta. Foto kedatangan leader Super Junior itu di Incheon, Korea pun hanya beberapa.

[PIC] 170315 Incheon Airport - Even in a rush, Leeteuk still looks fabulous~ Welcome back! [2P] (Cr:@teukzhiyinbar) pic.twitter.com/8xFjZWoAds