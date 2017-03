Cie, Anwar Ngarep Dapat Jodoh di Konser Shane Filan

JAKARTA - Konser Shane Filan sukses digelar di The Hall Senayan City, Jakarta Pusat tadi malam. Para fans yang terdiri dari artis Ibu Kota turut hadir untuk melihat sang idola tampil dengan suara merdunya.

Dilansir Sindonews, penggemar Shane dan Westlife, termasuk co-host DahSyat, Anwar pun di area konser. Dia begitu bersemangat menyaksikan penampilan idolannya. Selain itu, dia punya misi terselubung, yakni berharap mendapatkan jodoh.

"Lagu Westlife yang paling aku tunggu-tunggu itu yang I Have A Dream sama Season in the Sun. Lagu-lagunya emang slow kan, jadi ngena banget, mellow, mana nontonnya sendirian nih. Ya sudah liat saja, siapa tau ntar di dalem nemu jodoh hahaha," kata Anwar dengan tawa saat ditemui di The Hall Senayan City, Jakarta Pusat.

Mantan kontestan MasterChef Indonesia season 4 ini terlihat datang sendiri. Awalnya dia mengaku menonton konser Shane bersama rekannya, Mumuk Gomez. Meski sendiri, Anwar pun tetap bersemangat untuk mendengarkan lagu-lagu Shane dan Westlife.

"Jadi tadinya rencananya tuh sama Mumuk kesini karena kalau Mumuk kan emang nge-fans banget sama Shane, eh taunya pas hari H aku sudah mau kesini malah Mumuk enggak bisa datang," ungkap Anwar.

Anwar mengaku memang telah menyukai Shane sejak SMP, namun dia tidak tahu lagu-lagu Shane pascabubarnya Westlife. Alasannya sudah tidak mengikutinya lagi.