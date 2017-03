Eksotisnya Bella Hadid dengan Rambut Keriting

LOS ANGELES - Ada yang berbeda dari penampilan Bella Hadid. Model cantik berusia 20 tahun itu menunjukkan foto kepada lebih dari 11 juta pengikutnya di media sosial. Pada foto terbarunya itu dia terlihat berpose selfie dengan rambut keriting berwarna hitam.

Dilansir Sindonews, melengkapi penampilannya, Bella mengenakan sepatu bot hitam setinggi lutut. Model Victoria Secret ini terlihat sedang duduk di kursi stylist dan mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Penampilannya kali ini membuat dia terlihat sangat berbeda dari biasanya.

Foto itu dipublikasikan setelah Bella baru pulang dari Paris, Perancis untuk melakukan pekerjaan modeling pada ajang Paris Fashion Week, di mana dia menjadi model catwalk yang salah satunya adalah H & M Spring 2017.

Pada momen itu, Bella pun sempat bertemu dengan mantan pacarnya, The Weeknd yang menjadi pengisi acara.

Adik kandung Gigi Hadid itu berjalan melangkah menuruni catwalk saat The Weeknd mendekat dan bersiap-siap untuk memasuki panggung. Saat penyanyi asal Kanada itu mulai menyanyikan lagunya, Nothing Without You, Bella pun mengakhiri langkah catwalknya bersama dengan model lain.

Dilansir Aceshowbiz, ini bukanlah kali pertama Bella bertemu The Weeknd di acara fashion show pascaputus cinta. Mantan pasangan yang berpisah awal November tahun lalu ini sempat bertemu di Victoria’s Fashion Show ketika Bella memulai debutnya sebagai model brand lingerie itu. Namun, berbeda dengan pertemuan mereka baru-baru ini, di mana masih melakukan kontak mata pada saat itu.