Diam-Diam, Ariel Curi Ilmu di Konser Shane Filan

JAKARTA - Ariel 'Noah' memiliki tujuan khusus saat datang di konser Shane Filan "Right Here Live in Concert". Bukan hanya untuk menonton aksi panggung Shane, ia mengaku ingin belajar dari konser mantan member Westlife tersebut.

"Kalau saya tahunya dari pas dia masih di Westlife, pas dia sendiri begini pengin lihat," ujar Ariel di The Hall, Senayan City, Jakarta Pusat.

Ia bahkan hadir bersama dua orang tim Noah untuk bisa mencuri ilmu dari konser seorang musisi ternama.

"Kita bertiga dateng sama sound engineer dan concept director, jadi kita pelajari apa aja yang dilihat dari konser ini, sekaligus ngelihat juga," tambahnya.

Secara pribadi, Ariel sendiri menaruh kagum dan memuji kualitas vokal dari Shane Filan. Pasalnya, ia menyaksikan langsung aksi panggung Shane saat menjadi bintang tamu Rising Star Indonesia pada 13 Maret 2017 dengan membawakan lagu Beautiful in White.

"Seru kebetulan pas jadi juri di acara TV, Shane juga tampil di sana. Bagus banget suaranya. Suaranya udah pasti bagus. Pengin lihat gimana treatment lighting, vokal. Kira-kira kayak gitu," pungkasnya.