Luke Evans dan Josh Gad Ungkap Rencana Beauty and the Beast 2

Beauty and the Beast (Foto: Disney)

LOS ANGELES – Belum juga tayang, omongan tentang rencana sekuel Beauty and the Beast sudah beredar. Luke Evans sang pemeran Gaston dan Josh Gad bahkan sudah punya ide seperti apa cerita di Beauty and the Beast 2 nanti.

Karena Beauty and the Beast bercerita tentang Belle dan Prince Charming, maka Evans dan Gad ingin fokus di sekuel kedua berbeda. Dalam bayangannya, Beauty and the Beast 2 haruslah berfokus pada Gaston dan LeFou.

“Aku akan senang melihat sekuel Beauty and the Beast dibintangi LeFou dan Gaston. Gaston dengan lengan patah dan mungkin didorong di kursi roda. Keduanya menjelajah Eropa mencari pendamping yang cocok untuk Gaston,” ujar Evans kepada People.

Mendengar itu, Gad menimpali, “Patah hati! Dan dengan ego yang hancur.”

Tetapi, itu bukan satu-satunya kemungkinan cerita di sekuel Beauty and the Beast. Film kedua nanti bisa juga mengambil ide dari Weekend at Bernie. Film komedi ini bercerita tentang dua orang yang berusaha menutupi kematian bosnya.

“Bisa juga dengan gaya Weekend at Bernie, aku dan karakter Stanley Tucci memapahnya (Gaston) berdiri,” usul Gad.

Semua usulan di atas baru sekadar ide dari Evans dan Gad seandainya nanti Beauty and the Beast 2 memang benar-benar dibuat. Film pertama Beauty and the Beast versi live-action sendiri baru akan tayang 17 Maret 2017 nanti.