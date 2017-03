Romantisnya Joy Red Velvet & Lee Hyun Wo dalam Drama The Liar and His Lover

SEOUL - Joy Red Velvet dan Lee Hyun Woo akan bermain dalam drama yang berjudul The Liar and His Lover, dan keduanya bakal bertemu di dalam adegan romantis.

Mengutip Allkpop, video yang berdurasi satu menit itu memperlihatkan pertemuan Joy Red Velvet dan Lee Hyun Woo.

Di drama ini Lee Hyun Woo memainkan karakter Kang Han Kyeol yang merupakan seorang musisi jenius. Sedangkan Joy memainkan karakter Yoon So Rim seorang siswi SMA yang memiliki suara indah.



Seperti diketahui, The Liar and His Lover merupakan drama yang di remake dari manga Jepang berjudul Kanojo wa Uso o Aishisugiteru karya Kotomi Aoki. Drama baru ini akan ditayangkan oleh stasiun televi tvN.



Drama ini akan tayang setiap Senin dan Selasa mulai 20 Maret mendatang pukul 11 malam waktu Korea Selatan. Nantinya drama ini menggantikan slot penayangan drama Introvert Boss.