Shawn Mendes Jalani Debut di Industri Film, Nih Judulnya

Shawn Mendes (Foto: The Huffington Post)

LOS ANGELES – Penyanyi sekaligus penulis lagu Shawn Mendes akan memulai debutnya di layar lebar dalam sebuah film musikal berjudul Summer of Love.

Shawn secara mengejutkan menjadi salah satu musisi yang digandrungi para remaja setelah merilis lagu-lagu hits seperti Stitches dan Treat You Better.

Meski plotnya sampai saat ini masih dirahasiakan, dari judul yang digunakan film ini diprediksi akan bercerita tentang musim panas pada tahun 1967.

Dikutip dari Billboard, Rabu (15/3/2017), pada tahun tersebut lebih dari 100 ribu orang, sebagian besar terdiri dari kaum hippies muda, berkumpul di Haight-Ashbury, San Fransisco, untuk menentang Perang Vietnam.

Kejadian ini cukup dikenang sehingga sempat digelar beberapa konser besar dengan bintang tamu seperti The Who, Jimi Hendrix, atau bahkan The Byrds.

Selain menjadi debut akting bagi Shawn Mendes, film ini juga akan menjadi debut sang sutradara Ivan Reitman dalam menggarap film bertemakan musikal. Ia bahkan merangkap sebagai penulis skenario untuk film ini.

Film dengan tema musikal kini semakin marak setelah berkaca pada kesuksesan La La Land. Selain banyak diganjar penghargaan, La La Land juga sejauh ini telah menghasilkan pendapatan kotor sekira 400 juta dollar dari seluruh dunia.