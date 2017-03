Shane Filan Janjikan Konser Lagi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sukses menghibur fansnya di Indonesia kemarin malam, rupanya Shane melempar janji akan kembali mengunjungi Indonesia.

Para fans yang hadir merasa terhibur dengan suguhan konser solo yang sangat intim persembahan promotor Star Media Nusantara.

Digelar di The Hall Senayan City, Jakarta, mantan pentolan boyband asal Irlandia, Westlife ini membuka konser dengan lagu Everything to Me dari album You and Me.

Shane pun mengajak penggemar bernostalgia dengan lagu Westlife berjudul Uptown Girl sambil menyapa penggemarnya.

"Kita akan menyanyi bersama. Saya akan menyanyikan lagu-lagu kenangan. Lagu terbaik yang pernah kita rekam akan membawa lagi kenangan ini," kata Shane dilansir JPNN.

Shane juga sangat interakrif mengajak penggemarnya menyanyi bersamanya sepanjang konser.

"Itulah kenapa aku mencintai kalian."

Lagu berikutnya yang dinyanyikan adalah Flying Without Wings, yang dinyanyikan duet bersama Gloria Jessica.

Di tengah lirik lagu, Shane mengganti liriknya dengan kata, I Can Say I Love You Indonesia.