Beruntungnya Indonesia Jadi Pendengar Perdana Lagu Beautiful in White

JAKARTA - Kehadiran Shane Filan ke Indonesia mencatat kenangan tersendiri untuk para fans di sini. Tak hanya 'jamuan musik' lewat konser Shane Filan : Right Here Live in Concert pada 14 Maret 2017 kemarin, pria berusia 37 tahun tersebut juga memberikan penampilan spesial di panggung lain.

Shane menjadi bintang tamu dalam ajang pencarian bakat penyanyi Rising Star Indonesia pada 13 Maret 2017 dengan membawakan dua buah lagu. Salah satunya berjudul Beautiful in White.

Di balik aksinya tersebut, pria berusia 37 tahun ini bercerita bahwa panggung tersebut adalah yang pertama kali baginya untuk membawakan lagu Beautiful in White.

"So here it is. My first ever performance of Beautiful in White," tulis Shane.

Tak hanya membawkan lagu yang masuk dalam setlist tur konser solonya 'You And Me Tour' (2014) tersebut. Shane juga menyanyikan single hits My Love dari boyband terdahulunya, Westlife di panggung Rising Star Indonesia.

Selain menjadi panggung perdana membawkan lagu Beautiful in White, Shane membocorkan bahwa lagu tersebut di panggung konser semalam. Ia akan memasukkannya dalam daftar track di album terbarunya yang dijadwalkan rilis pada musim panas nanti.