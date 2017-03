Sukses Gelar Konser, Shane Filan: Jakarta That was Amazing

JAKARTA – Penampilan konser solo Shane Filan di The Hall Senayan City memberikan kesan memuaskan bagi para penonton yang hadir. Tak bisa menyampaikan secara langsung ucapan terima kasih atas penampilannya, para penonton pun membanjiri kolom komentar akun Instagram resmi Shane Filan.

Jakarta that was amazing. Until next time.... A post shared by Shane Filan (@shanefilanofficial) on Mar 14, 2017 at 8:04am PDT

Apalagi mantan personel Westlife ini mengunggah sebuah momen saat menghibur warga Jakarta tadi malam. Berpose saat sedang memegang mic, tata cahaya panggung berwarna pink pun menjadi warna paling dominan dalam foto tersebut.

“Jakarta that was amazing. Until next time....” tulisnya dalam caption foto tersebut.

Seakan tak rela kunjungannya berakhir, para netizen pun berharap agar Shane kembali ke Jakarta suatu saat nanti. Mereka tak sabar untuk bernyanyi bersamanya lagi di sebuah konser.

“Tolong datang lagi @shaneofficial aku sangat menikmati momen di mana kita bernyanyi bersama,” tulis akun @firmanhamda.

Ada juga beberapa netizen yang berharap Shane kembali ke Indonesia dengan membawa para personel Westlife lainnya. Banyak penggemar Westlife yang belum bisa move on, terlebih karena pada penampilanya malam tadi ia membawakan beberapa lagu nostalgia dari grup yang bubar di tahun 2012 itu.

“Penampilan yang luar biasa, Shane! Terima kasih telah bernyanyi dengan begitu indah. Berharap kunjungan selanjutnya ke Indonesia dengan membawa para personel Westlife lainnya,” tulis pemilik akun @halimsadiy.