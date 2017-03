Yeay, Album Baru Paramore Segera Hadir

LOS ANGELES – Kabar gembira bagi para penggemar band Paramore. Penantian panjang untuk album baru sepertinya akan segera berakhir karena Haylew Williams cs telah mendaftarkan 12 buah lagu baru ke American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) ACE Repertory.

Dari 12 lagu yang didaftarkan, kebanyakan merupakan ciptaan dari Hayley dan sang gitaris, Taylor York. Sementara sang drummer yang memutuskan kembali setelah keluar sesaat, Zac Farro, terlihat menyumbangkan ide di tiga buah lagu.

Dilansir NME, Rabu (15/3/2016), 12 lagu ini akan menjadi album kelima mereka. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui apa judul dari album baru ini.

Album Self-Titled menjadi album terakhir yang dirilis oleh Paramore di tahun 2013. Album ini memberikan sebuah warna baru dari musik Paramore yang sebelum-sebelumnya lebih kental dengan nuansa rock-alternative.

Single-single seperti Now, Still Into You, dan Ain’t It Fun adalah jagoan mereka dari album Self-Titled. Patut dinantikan akan seperti apa karakter musik mereka di album terbarunya ini.