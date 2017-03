Kabar Bahagia, Beautiful in White Masuk di Album Baru Shane Filan

JAKARTA - Lagu romantis berjudul Beautiful in White dinyanyikan oleh Shane Filan dalam konsernya yang bertajuk "Right Here Live in Concert" pada Selasa 14 Maret 2017. Kabar baiknya, lagu ini akan masuk dalam daftar album ketiga Shane Filan.

Beautiful in White sedianya adalah lagu milik Westlife yang batal dirilis. Lagu ini pun kemudian dibawakan secara solo oleh Shane Filan dan menjadi salah satu lagu paling dinantikan oleh para penggemarnya.

Dalam konser yang digelar di The Hall, Senayan City Hall, Shane memberi clue bahwa ia akan membawakan sebuah lagu yang akan masuk ke dalam albumnya yang ketiga.

"Lagu ini sebenarnya ada dalam album saya berikutnya," ujar Shane yang disambut dengan tepuk tangan penonton.

Shane melanjutkan, dia sudah melakukan proses rekaman. Ia juga sedikit menjelaskan bahwa lagu ini batal dirilis saat dirinya bergabung bersama boyband asal Irlandia, Westlife.

"Saya persembahkan lagu ini untuk setiap orang," tambahnya.

Kemudian ia meminta seluruh penonton untuk menyalakan senter dari ponsel mereka. Dengan lampu panggung yang redup dan disinari cahaya ponsel, lagu ini pun dibawakan dengan sempurna dan menghipnotis penggemar.

Lagu Beautiful in White adalah sebuah lagu yang menggambarkan kebahagiaan seseorang setelah mengikrarkan janji suci. Makna yang begitu dalam di lagu inilah yang membuat penggemar begitu mengelu-elukan Shane agar memasukkannya ke dalam album ketiga yang rencananya dirilis pada musim panas mendatang.

Beruntung, lagu ini dibawakan pertama kali secara live di Indonesia. Sebelumnya, Shane membuat demo single ini dan hanya bisa didengarkan di Youtube.

Tetapi Shane sendiri mengungkapkan bahwa lagu ini dibawakan untuk pertama kalinya secara live dalam acara Rising Star Indonesia pada Senin malam 13 Maret, di mana ia didapuk menjadi bintang tamu. Saat mengetahui lagu ini akan masuk ke dalam album ketiganya, para penggemar pun mengucap syukur karena penantian panjangnya berbuah manis.